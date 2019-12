Fortitudo, è un Pozzecco amaro, Sassari vince in rimonta

Non basta un Aradori in formato super alla Fortitudo per sbancare Sassari. L’armata sarda timonata in panchina da Pozzecco e trascinata in campo da Vitali e Gentile, sconfigge la Effe e ipoteca la qualificazione alla Final Eight. I biancoblu dopo un avvio eccezionale, trascinati da un super Sims, rallentano, complice anche i problemi di falli del centro americano. Salgono allora in cattedra Aradori e Robertson, ma la formazione del Poz sale di giri e nel secondo tempo sorpassa la Fortitudo per poi fuggire verso la vittoria.

Una sconfitta che arriva dopo una bella prestazione e che mette però in bilico la qualificazione alla Final Eight. Ad attendere i biancoblu infatti ci sono una serie di sfide delicatissime. Dopo Brindisi al PalaDozza c’è infatti il super derby di Natale contro la Virtus, per poi concludere con la trasferta di Trieste. Tre sfide per determinare la presenza dei biancoblu alle finali di Coppa Italia. Martino è già pronto a ripartire e la squadra è con lui.