Fortitudo, il coraggio da solo non basta, vince Venezia

Arriva la terza sconfitta consecutiva per i biancoblu, che cadono al Taliercio contro Venezia. Priva di Daniel e Stipcevic, la Fortitudo rimane per 35 minuti aggrappata al risultato, prima di capitolare sotto i colpi dei lagunari. Martino cambia il quintetto, lanciando Mancinelli tra i titolari, per avere Leunen in uscita dalla panchina. Pochi tiri forzati, pochi tiri da tre, tanta pazienza e difesa a zona sono i mantra della Effe.

Alla fine Venezia approfitta della propria profondità di roster per strappare la vittoria nei minuti finali. I padroni di casa avevano tentato la fuga in avvio, ma i biancoblu, grazie ai primi canestri dall’arco, riescono a rientrare. La Effe riesce a restare a contatto fino al 62-58 di metà ultimo quarto. I due errori da tre punti di Leunen e Aradori, che non riescono a riportare la Fortitudo sul -1, sono gli ultimi tentativi, prima della fuga finale dei campioni d’Italia in carica. Venezia vince e ribalta la differenza canestri dell’andata.

Fonte: il Resto del Carlino.