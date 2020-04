Fortitudo, il comunicato di Pavani per gli abbonati biancoblu

Ieri il Presidente della Fortitudo, Christian Pavani, ha voluto inviare agli abbonati della Effe un messaggio in questo momento problematico. Ecco le parole che il numero uno dell’aquila bianco scudata ha rivolto ai tifosi biancoblu come riportati da Stadio.

“Gentile abbonato, stiamo attraversando un periodo di grande sconforto, pienamente consapevoli della drammatica emergenza che dobbiamo fronteggiare. Ci tenevamo, allo steso tempo, con questa nostra comunicazion a manifestarVi la nostra continua, inalterata vicinanza, sebbene la pandemia dovuta al Coronavirus ci abbia, inesorabilmente, portati a ridurre i nostri reciproci contatti in questa fase. Il nostro campionato ancora non ha una forma definita ma va da sé che, allo stato attuale delle cose, il nostro obiettivo debba essere quello di attenersi alle ordinanze governative mantenendo viva (al contempo) l’attività di Fortitudo Pallacanestro attraverso la promozione di diverse iniziative destinate agli ospedali della nostra città, grazie anche al coinvolgimento dell’Associazione «Fortitudo Per Il Sociale». Il nostro Club, solo per il momento, è virtualmente «sceso in panchina» ma la nostra forza sarà quella di tornare in campo più desiderosi che mai di riprendere la nostra normale quotidianità, anche e soprattutto nelle relazioni di chi (come Voi) ci ha manifestato una fiducia che vorremmo sempre ripagare al meglio. Non sapete quale e quanta sia la voglia di ritrovarci al PalaDozza tutti insieme per sostenere la nostra amata Fortitudo! Confidando davvero di poterci risentire presto e con notizie di tutt’altro tenore rispetto a quelle attuali, ti abbracciamo!”.