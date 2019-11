Fortitudo, Dj Strawberry cita la formazione biancoblu

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fortitudo comunica di essere stata citata davanti alla commissione di appello della FIBA per mancati pagamenti risalenti alla stagione 2008-09. La Fortitudo si è opposta alle accuse del giocatore americano e, assistita dall’avvocato Mattia Grassani, farà valere le proprie ragioni. La squadra biancoblu comunicherà ai suoi tifosi eventuali aggiornamenti riguardo la controversia sul proprio sito. A questo link il comunicato completo della Effe.

Nel frattempo la formazione biancoblu ha annunciato l’avvio della prevendita dei biglietti per la partita contro la Dolomiti Energia Trento. I biglietti saranno acquistabili presso i due Fortitudo Points in via San Felice e allo Shopville Gran Reno a partire da sabato 30 novembre. L’incontro si giocherà sabato 7 dicembre alle 20:30.