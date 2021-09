Fortitudo – Club Fortitudo diventa proprietario unico

Club Fortitudo acquista il 100%

Come riporta Stadio e Bologna Basket, “Club Fortitudo” ha rilevato il 100% delle quote di Fortitudo Pallacanestro Bologna 103, diventando quindi il nuovo proprietario unico del club.

Club Fortitudo è composta da un gruppo di imprenditori impegnati a dare solidità finanziaria alla società e conta oltre 30 membri, ogni consorziato entra con un contributo di 11mila euro annui per un minimo di tre anni. Già durante la scorsa stagione il consorzio era stato fondamentale per la ricapitalizzazione di 500mila euro per rientrare nei parametri Comtec. L'intervento di Club Fortitudo non dovrebbe però cambiare il comparto dirigenziale: non si sta cercando la discontinuità aziendale.