FIP, sei club disertano l’assemblea di Lega Basket

Non accenna a miglioramenti la situazione all’interno della Lega Basket. In data odierna si è infatti tenuta un’assemblea di Lega per parlare della crescita del movimento, ma ben 6 squadre hanno disertato la riunione. Le squadre, tra cui anche la Fortitudo, sono le stesse che erano inizialmente in disaccordo con la linea del presidente Bianchi.

La diserzione dei club in questione, oltre alla Fortitudo: Brindisi, Cantù, Sassari, Pistoia e Roma, non ha permesso il raggiungimento del numero legale per le delibere. A questo punto bisognerà attendere la reazione della FIP, non è da escludere un ritiro delle deleghe verso la Lega, cosa già avvenuta nel 2016, ai tempi di forte tensione tra FIBA e EuroLega. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.