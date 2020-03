Eurocup: Darussafaka-Virtus si giocherà domani a Belgrado

La Virtus Bologna si giocherà l’accesso ai quarti di finale di Eurocup a Belgrado in Turchia.

Il match previsto per oggi alla Volkswagen Arena, in casa del Darussafaka, è stato spostato a domani per via dell’emergenza Coronavirus. La Virtus era di fatto impossibilitata a viaggiare in Turchia, blocco dei voli e quarantena per chi arriva dall’Italia, così è stata decisa una sede neutra. La partita dunque si giocherà domani alla Stark Arena di Belgrado alle 18.15 italiane a porte chiuse per decisione del ministro della salute serbo.