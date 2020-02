Djordjevic: “Abbiamo bisogno di riposo, ma impareremo dalle sconfitte”

Fuori all’overtime e sulla sirena la Virtus dalla Coppa Italia. Passa Venezia con un tiro allo scadere di Daye. Djordjevic ha analizzato la partita in conferenza stampa:

“Complimenti a Venezia che ha avuto modo di preparare la partita e si è visto – ha ammesso – A noi è mancata un po’ di energia e all’inizio ci sono state troppe palle perse ma la responsabilità del break iniziale me la prendo io. Peccato perché siamo riusciti a rientrare e vorrei vedere il fischio su Hunter, poteva starci canestro e fallo. La squadra mentalmente c’è e si è visto ma avrebbe bisogno di riposo per rigenerarsi, c’è sicuramente della pesantezza dopo Tenerife. Tutti hanno dato tutto. Teodosic? Sa giocare i finali di partita, a volte azzecca le scelte, a volte no. Non si risparmiato neanche in difesa e ha speso tanto. Lavoreremo per fare recuperare a tutti le energie ma ci sono i mezzi per andare avanti. Si può imparare tanto dalle sconfitte”.