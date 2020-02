Basket – Ricci e Baldi Rossi in Nazionale

Sono state diramate le convocazioni di coach Meo Sacchetti in vista delle due amcihevoli che l’Italia giocherà il 20 e il 23 febbraio. Tra di loro spiccano le chaiamate di Giampaolo Ricci e Filippo Baldi Rossi. Le due ali della Virtus sono infatti state convocate dall’allenatore azzurro per giocare le amichevoli contro Russia ed Estonia. Nessun convocato invece tra le fila della Fortitudo.

Per Baldi Rossi si tratta di un grande ritorno, assente da diverso tempo con la canotta azzurra. Una grande possibilità invece per Giampaolo Ricci, escluso nel roster per i mondiali di Cina, di riscattarsi per la mancata convocazione in estate.