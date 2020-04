Basket – La Lega vuole ripartire solo a porte aperte

Il basket sembra deciso ad aspettare il ritorno alla normalità, inteso come sport a porte aperte nei palazzetti.

Ieri l’assemblea di Lega non ha partorito particolari decisioni, i club si stanno ancora consultando ma tutti sembrano concordi con la ripartenza solo con il pubblico presente. Questo significa anche aspettare di ripartire nel 2021. Per quanto riguarda il format, se ne valutano al momento due: giocare un campionato a 14 squadre, oppure, ed è l’idea della Virtus, alzare a 20 il numero delle partecipanti divise in due gironi. Con questa seconda ipotesi ci sarebbe poco spazio per giocare le coppe europee e i playoff.

Fonte: Carlino.