Basket – I sindacati di Polizia chiedono di spostare il derby di Natale

A due settimane dal derby, piomba la richiesta dei sindacati di Polizia di spostare la stracittadina dal giorno di Natale.

E’ arrivata oggi la richiesta al questore, al prefetto e al presidente della Fip di spostare il derby tra Virtus e Fortitudo. A farlo sono stati i sindacati di Polizia per due motivi: lasciar trascorrere ai poliziotti il Natale in famiglia ed evitare un esborso maggiore da parte dell’Erario per quanto riguarda gli emolumenti nei giorni super festivi.

In sindacati sono chiari: ‘La difesa di un diritto, magari non scritto, come quello a trascorrere il Natale in famiglia (provata tutti i giorni dell’anno da sacrifici, turnazioni e tagli economici) può e deve essere difeso con più vigore, se serve anche pronunciando un semplice ‘no’ a manager, presidenti, federazioni ed Enti vari’. Nella lettera è presente anche un richiamo alla Guerra Mondiale del 1915/18 in cui la notte di Natale del 1914 ci fu una tregua spontanea nel fronte tra Francia e Belgio, una giornata in cui appunto il Natale fermò addirittura una guerra per qualche ora.