Baraldi conferma la nascita della Vu Femminile

Durante la presentazione di ieri della nuova divisa Virtus per la prossima stagione, l’amministratore delegato bianconero, Luca Baraldi, ha confermato ufficialmente la nascita della Virtus Bologna Femminile dichiarando che sarà sempre Macron a vestire le giocatrici bolognesi, proprio come per la prima squadra.

La Virtus parteciperà al prossimo campionato di A1, “salvando” il lavoro della Matteiplast Progresso, promossa dalla A2 vincendo i playoff, che altrimenti avrebbe rinunciato alla massima serie: “Macron vestirà anche la nostra sezione donne: l’anno prossimo ci sarà la Virtus femminile. Aver dato ad un gruppo di ragazze la possibilità di giocare in A1 credo sia un gesto sociale molto forte che la Virtus fa verso il territorio bolognese. Sono convinto che il PalaDozza possa riempirsi anche per la squadra femminile.”