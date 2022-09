Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare

Nella teoria il calcio è molto bello e semplice, poi nella pratica tutto si complica. Tra il predicare calcio champagne, o comunque propositivo-aggressivo, e riuscire a farlo, c'è di mezzo il mare, che in questo caso è un Empoli ordinato e un Bologna caotico, svagato. Riuscire a mettere in pratica le proprie idee rivoltando come un calzino una squadra difensivista è apparso più duro di quanto si pensasse. Chiedere un Bologna aggressivo e di qualità è un esercizio bello sui libri teorici, meno nella realtà quando le cose non vengono e la squadra perde l'orientamento tra ciò che c'era e ciò che dovrebbe esserci. E se la meta non si vede all'orizzonte, giusto per capire da che parte andare, alla fine vincono con merito gli altri.