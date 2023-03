Gioca chi merita o chi è più forte (e quindi utile)?

Partiamo da una premessa per non scandalizzare i 'mottisti' (peraltro ci sarei anche io avendolo sempre apprezzato, basta ascoltare qualche trasmissione radio dell'estate scorsa): fino a qui è stato fatto un lavoro egregio dal mister, capace di dare gioco e identità alla squadra, finanche risultati prima delle ultime due partite. Nulla da dire. Se sarà bastato a placare gli animi dei mottisti non lo so, ma di sicuro nessuno sta chiedendo la testa del mister e nessuno, almeno negli organi di informazione, sta negando quanto di buono fatto fino a qui. Ma chi fa parte del mondo dei media non può bypassare totalmente la vicenda Arnautovic, perché oggi è UNA NOTIZIA. Il miglior giocatore della squadra a zero minuti nelle ultime due, che esce scalciando una bottiglietta, diventa un argomento che non può essere liquidato per quieto vivere. Anche perché solo spogliatoi deboli potrebbero farsi destabilizzare da queste vicende.