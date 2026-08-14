Alla vigilia di un nuovo campionato, Lamberto Zauli traccia una gerarchia netta. L'ex protagonista del calcio italiano tra gli anni Novanta e Duemila ha indicato Inter e Napoli come le uniche due squadre realmente in corsa per il titolo, relegando tutte le altre big in un secondo gruppo indistinto. La redazione di Live Sports Odds, che segue da vicino il mercato della Serie A, nota come le Quote scommesse Serie A antepost dei bookmaker fotografino esattamente quella stessa gerarchia: il mercato del vincente scudetto assegna alle due squadre le quote più basse, traducendo in cifre la lettura tecnica dell'allenatore.

Il duello Inter-Napoli secondo Zauli

Interpellato da Tuttomercatoweb, come riportato da

Fcinternews.it

, Zauli ha espresso una valutazione senza margini di ambiguità sulla griglia di partenza della nuova stagione. La sua profezia è secca.

“Se lo giocano Inter e Napoli, le altre big invece sono tutte dietro e alla pari.”

Il meccanismo della previsione poggia su una continuità che Zauli ritiene strutturale. Inter e Napoli, a suo avviso, hanno già occupato le posizioni di vertice nelle ultime due stagioni di Serie A, e questa nuova annata non presenta elementi tali da modificare l'assetto. Il duello a due non è per Zauli una coincidenza o una lettura superficiale del momento, ma la proiezione di un equilibrio ormai consolidato tra le due società. Nessuna delle altre squadre di vertice è, secondo lui, in grado di inserirsi in quel tandem.

Le altre big, tutte allo stesso livello

La parte più netta della valutazione di Zauli riguarda proprio il blocco che segue il tandem di testa. Non una singola rivale in grado di avvicinarsi, ma un gruppo compatto di club considerati alla pari tra loro. L'allenatore non distingue tra le big che inseguono, non attribuisce a nessuna di esse una posizione privilegiata rispetto alle altre.

L'intervista, rilasciata il 13 agosto 2026, alla vigilia dell'inizio della nuova Serie A, offre così una fotografia precisa di come Zauli percepisca le forze in campo. La gerarchizzazione è implicita ma inequivocabile. Da un lato Inter e Napoli, separate da tutto il resto. Dall'altro, un secondo livello dove nessuno prevale sugli altri. Questa lettura, espressa con quella sintesi diretta che caratterizza chi ha vissuto il campionato italiano da dentro, suggerisce che il margine tra il primo e il secondo gruppo sia, nelle sue valutazioni, più ampio di quanto i dibattiti estivi lascino intendere.

Zauli in attesa di una nuova panchina

Il contesto dell'intervista non è quello di un allenatore al lavoro. Zauli è attualmente senza panchina, e nell'ultimo passaggio della conversazione con Tuttomercatoweb ha scelto di affrontare anche la propria situazione professionale con la stessa franchezza con cui ha parlato di Serie A.

“Sono andato vicino a qualche soluzione che poi non si è concretizzata. Attendo.”

Poche parole, ma sufficienti a descrivere una fase di sospensione. Zauli ha sfiorato almeno un'occasione concreta senza però riuscire a chiudere. L'attesa, così come la enuncia, non è rassegnazione ma disponibilità. L'intervista diventa, in questo senso, anche una vetrina indiretta, il momento in cui un allenatore libero ribadisce la propria presenza sul mercato offrendo al tempo stesso la propria lettura del campionato.

Il collegamento con la Primavera dell'Inter e la nomina di Bigica

Che Zauli fosse seguito da club di prima fascia lo aveva lasciato intuire, nei mesi scorsi, anche la stampa specializzata. A fine giugno Il Giorno aveva accostato il suo nome alla panchina dell'Inter U20, come riportato da Fcinternews.it. L'indiscrezione aveva circolato con una certa consistenza, inserendo Zauli nel perimetro nerazzurro almeno a livello di valutazione.

L'esito, però, è andato in direzione diversa. La panchina della Primavera dell'Inter è stata affidata a Emiliano Bigica. La vicenda si chiude così con un nome diverso da quello che era stato avvicinato dai media, e Zauli resta in attesa, come lui stesso ha confermato, di una soluzione che non è ancora arrivata. La stagione comincia, il mercato degli allenatori prosegue in parallelo, e la sua posizione rimane quella di chi osserva e aspetta il momento giusto.