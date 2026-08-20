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Interesse a centrocampo

Molte squadre si stanno interessando a Oussama Targhalline, centrocampista marocchino del Feyenoord classe 2002. Tra queste, ci sono anche Atalanta e Bologna, oltre al Porto di Francesco Farioli. Al momento è l'Hull City a essere più avanti per il giocatore: il club inglese, che quest'anno giocherà in Premier League, ha infatti già fatto due offerte al Feyenoord.

Il calciatore al momento sta valutando ogni opzione prima di prendere una decisione definitiva, che chiaramente dovrà anche passare dal club olandese che ne detiene il cartellino.

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