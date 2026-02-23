Vincere per riprendersi il Dall’Ara: il Bologna non vince in casa da 106 giorni

Tutto Bologna Web
Questa sera con l'Udinese il Bologna dovrà sfatare la maledizione del Dall'Ara
Redazione TuttoBolognaWeb

Per provare ad uscire definitivamente dalla crisi il Bologna deve continuare a vincere. Dopo le 2 vittorie consecutive con Torino e Brann la squadra di Italiano è chiamata a vincere nuovamente.

Stasera contro l'Udinese i rossoblù tenteranno di sfatare un tabù: il Bologna non vince tra le mura amiche in campionato da 106 giorni. Quello che negli ultimi anni è stato un punto di forza si è trasformato in una vera e propria maledizione per i rossoblù. L'ultima vittoria casalinga dei rossoblù è datata 4 dicembre 2025 in Coppa Italia contro il Parma. Se invece si vuole guardare l'ultima vittoria in campionato bisogna tornare indietro di un altro mese, più precisamente al 9 novembre dal 2-0 col Napoli. In tre mesi son cambiate tantissime cose tra queste anche le ambizioni e gli obiettivi del Bologna, inutile, però, piangersi addosso. Per trovare la seconda vittoria di fila in campionato che manca da 3 mesi i rossoblù dovranno riuscire a superare le difficoltà che il Dall'Ara gli ha portato quest'anno in maniera del tutto inspiegabile. Con l'Udinese bisognerà sfatare il tabù per tornare ad essere il vero Bologna.

