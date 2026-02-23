Vincere per riprendersi il Dall’Ara: il Bologna non vince in casa da 106 giorni

Per provare ad uscire definitivamente dalla crisi il Bologna deve continuare a vincere. Dopo le 2 vittorie consecutive con Torino e Brann la squadra di Italiano è chiamata a vincere nuovamente.

Stasera contro l'Udinese i rossoblù tenteranno di sfatare un tabù: il Bologna non vince tra le mura amiche in campionato da 106 giorni. Quello che negli ultimi anni è stato un punto di forza si è trasformato in una vera e propria maledizione per i rossoblù. L'ultima vittoria casalinga dei rossoblù è datata 4 dicembre 2025 in Coppa Italia contro il Parma. Se invece si vuole guardare l'ultima vittoria in campionato bisogna tornare indietro di un altro mese, più precisamente al 9 novembre dal 2-0 col Napoli. In tre mesi son cambiate tantissime cose tra queste anche le ambizioni e gli obiettivi del Bologna, inutile, però, piangersi addosso. Per trovare la seconda vittoria di fila in campionato che manca da 3 mesi i rossoblù dovranno riuscire a superare le difficoltà che il Dall'Ara gli ha portato quest'anno in maniera del tutto inspiegabile. Con l'Udinese bisognerà sfatare il tabù per tornare ad essere il vero Bologna.