Bologna, ballottaggio Castro-Dallinga: Italiano è pronto a ruotare

Il Bologna si prepara ad affrontare l'Udinese, anche questa sera il ballottaggio in avanti è aperto. Italiano si prepara ad affrontare i bianconeri e la gara di ritorno col Brann in una settimana, buona parte della stagione rossoblù passa anche da queste due partite. Il mister rossoblù è pronto a gestire al meglio le sue rotazioni. Se negli altri reparti i nomi sembrano certi il dubbio principale resta, come spesso accade, in attacco. Nell'ultimo mese Castro si è caricato il Bologna sulle spalle, immaginarsi un undici titolare senza di lui in questo momento sembra quasi impossibile.