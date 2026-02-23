TBW METEO – Poco nuvoloso al Dall’Ara

Bologna-Udinese valevole per la 26esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 20,45, si giocherà con cielo poco nuvoloso, temperatura compresa tra 8-11 gradi, venti assenti o al più, deboli da sud-ovest, umidità compresa tra 90-100%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 100%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara, consiglio un look invernale ma senza eccessi. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
di Gionni Forlenza
