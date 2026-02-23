Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Bologna-Udinese, doppia diretta tv: ecco come seguirla

news

Bologna-Udinese, doppia diretta tv: ecco come seguirla

Bologna-Udinese, doppia diretta tv: ecco come seguirla - immagine 1
Le coordinate per seguire la partita
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna prova a tornare alla vittoria questa sera in campionato al Dall'Ara 105 giorni dopo l'ultima vittoria. Era il nove novembre 2025, data del successo interno contro il Napoli. Di fronte l'Udinese di Kosta Runjaic, vicina in classifica ai rossoblù.

Si gioca questa sera al Dall'Ara alle ore 20.45 con doppia diretta tv. Live sia sulla piattaforma Dazn che su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Calcio, 202, e Sky Sport 251. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.

Leggi anche
Bologna, operazione 3 punti al Dall’Ara
Cor Bo – Castellini: “Vincere aiuta a vincere. Udinese squadra difficile da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA