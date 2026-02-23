Il Bologna prova a tornare alla vittoria questa sera in campionato al Dall'Ara 105 giorni dopo l'ultima vittoria. Era il nove novembre 2025, data del successo interno contro il Napoli. Di fronte l'Udinese di Kosta Runjaic, vicina in classifica ai rossoblù.
Bologna-Udinese, doppia diretta tv: ecco come seguirla
Si gioca questa sera al Dall'Ara alle ore 20.45 con doppia diretta tv. Live sia sulla piattaforma Dazn che su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Calcio, 202, e Sky Sport 251. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.
