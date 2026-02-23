Cor Bo – Castellini: “Vincere aiuta a vincere. Udinese squadra difficile da battere”

“C’è stato un periodo dove sono mancati dei risultati e a volte delle prestazioni, chi ha giocato sa che dopo una stagione importante diventa più dura. Il Bologna era partito bene, ma qualche inciampo ci può stare nel percorso, a maggior ragione se cedi giocatori importanti. Ora c’è la possibilità di rimettersi in carreggiata in campionato, ma dipenderà dalle prossime due partite contro Udinese e Pisa”.