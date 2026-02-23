Bologna, operazione 3 punti al Dall’Ara

Dopo le vittorie in trasferta, a Torino contro il Toro in campionato e a Bergen contro il Brann in Europa League, il Bologna deve sfatare il tabù Dall’Ara. Ultima vittoria davanti al proprio pubblico è datata 9 novembre, 2-0 al Napoli. Era il periodo dove tutto girava a meraviglia; si segnava tanto e si subiva poco, tant’è che nel turno successivo, i rossoblu andarono ad espugnare Udine, per 3-0. Quello del Friuli è stato anche l’ultimo clean sheet in campionato. Stasera la squadra di Vincenzo Italiano, sfida proprio l’Udinese, squadra piuttosto ostica, scorbutica, anche se priva di qualche elemento chiave o non in perfette condizioni fisiche.