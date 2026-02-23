Bologna, vietato sbagliare: vincere e guardare il ranking per ritrovare l’Europa

Il Bologna ormai è lontano dalle zone alte della classifica: il settimo posto occupato dall'Atalanta è distante 12 punti, riuscire a raggiungere la Dea in questo momento sarebbe un miracolo. Tuttavia, il Bologna deve continuare a guardare avanti. Il periodo nero dei rossoblù non può essere un alibi, questa squadra ha tutte le carte in regola per provare a ripartire. I ragazzi di Vincenzo Italiano devono necessariamente provare a tenersi almeno l'ottavo posto in questo momento. Non sarebbe un gran risultato, date le stagioni precedenti, tuttavia rappresenterebbe una piccola salvezza visti gli ultimi due mesi dei rossoblù. Arrivare all'ottavo posto garantirebbe sicuramente ai rossoblù di disputare un turno in meno in Coppa Italia.