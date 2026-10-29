Le info per la trasferta al Tardini
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Il Parma Calcio comunica, in relazione a Parma-Bologna della 11° giornata in programma al Tardini sabato 7/11 alle 18, che è aperta la vendita dei biglietti del Settore Ospiti al costo di 25€ presso i punti Vivaticket oppure online qui. Attenzione: i residenti in provincia di Bologna possono acquistare solo in tale settore e con obbligo di fidelity card.
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