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Verso Juve-Bologna, rifiata Rowe. Dubbio Castro

Verso Juve-Bologna, rifiata Rowe. Dubbio Castro - immagine 1
Le possibili scelte per domani
Redazione TuttoBolognaWeb

Un solo allenamento per preparare la sfida di domani allo Stadium contro la Juve e le fatiche di giovedì da amministrare. Vincenzo Italiano studia le mosse per provare a battere Spalletti.

A Birmingham la partita sostanzialmente al 45' era già finita e il tecnico rossoblù ha ruotato gli uomini, sostituendo Bernardeschi e Freuler, che dunque potrebbero essere titolari domani. Rowe, invece, ha giocato tutta la partita e potrebbe rifiatare con Cambiaghi al suo posto. In attacco, dubbio Castro, che non ha alternative con Dallinga infortunato e Italiano dovrebbe chiedergli un altro sforzo. In difesa, invece, rientra Lucumi, che era squalificato giovedì, con Heggem in vantaggio su Vitik al suo fianco. In mezzo, con Remo titolare, chance anche per Ferguson e Pobega.

 

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