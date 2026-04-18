Un solo allenamento per preparare la sfida di domani allo Stadium contro la Juve e le fatiche di giovedì da amministrare. Vincenzo Italiano studia le mosse per provare a battere Spalletti.
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tuttobolognaweb news Verso Juve-Bologna, rifiata Rowe. Dubbio Castro
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Verso Juve-Bologna, rifiata Rowe. Dubbio Castro
Le possibili scelte per domani
A Birmingham la partita sostanzialmente al 45' era già finita e il tecnico rossoblù ha ruotato gli uomini, sostituendo Bernardeschi e Freuler, che dunque potrebbero essere titolari domani. Rowe, invece, ha giocato tutta la partita e potrebbe rifiatare con Cambiaghi al suo posto. In attacco, dubbio Castro, che non ha alternative con Dallinga infortunato e Italiano dovrebbe chiedergli un altro sforzo. In difesa, invece, rientra Lucumi, che era squalificato giovedì, con Heggem in vantaggio su Vitik al suo fianco. In mezzo, con Remo titolare, chance anche per Ferguson e Pobega.
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