Verso Juve-Bologna, rifiata Rowe. Dubbio Castro

A Birmingham la partita sostanzialmente al 45' era già finita e il tecnico rossoblù ha ruotato gli uomini, sostituendo Bernardeschi e Freuler, che dunque potrebbero essere titolari domani. Rowe, invece, ha giocato tutta la partita e potrebbe rifiatare con Cambiaghi al suo posto. In attacco, dubbio Castro, che non ha alternative con Dallinga infortunato e Italiano dovrebbe chiedergli un altro sforzo. In difesa, invece, rientra Lucumi, che era squalificato giovedì, con Heggem in vantaggio su Vitik al suo fianco. In mezzo, con Remo titolare, chance anche per Ferguson e Pobega.