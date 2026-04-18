Dalla Uefa 22 milioni: ovvero il costo di Rowe e Helland

L'anno scorso, dopo l'uscita nella fase a campionato, arrivarono 36 milioni di euro, mentre ora, nonostante la salita fino ai quarti, ne entreranno circa 22 tra parte fissa e variabile in base ai risultati. Una cifra che, se si guarda al mercato di questa stagione, sarà sostanzialmente inglobata dagli innesti di Jonathan Rowe, circa 17 milioni, ed Eivind Helland, circa 6, lo riporta il Carlino. Per il Bologna, ora, l'unica speranza di Europa è tentare l'assalto al settimo posto e sperare che la Coppa Italia venga vinta da una delle prime sei. In quel caso i rossoblù, da settimi, sarebbero in Conference League, competizione che paga circa la metà rispetto all'Europa League.