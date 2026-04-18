Cor Bo – Disastro a Birmingham: le scelte da fare e il futuro di Italiano

L'uscita dalle coppe si lega anche a ciò che sarà la prossima stagione. Vincenzo Italiano è sul taccuino di diverse squadre nonostante abbia ancora un anno di contratto con il Bologna e quella frase alla vigilia della partita 'non vorrei che due anni di percorso fossero giudicati sulla base di una partita' sembra quasi il bilancio della fine di un ciclo. Napoli, Milan e Roma sarebbero sulle sue tracce e anche il Bologna, scrive il Corriere, non vedrebbe come un dramma salutare un tecnico da 3 milioni di euro l'anno senza i ricavi dalle coppe europee. In termini economici, invece, sono certi i 22 milioni che arriveranno complessivamente nelle casse per il percorso in Europa League, soldi da reinvestire sul mercato per rinforzare la squadra. Senza dimenticare i big. Che faranno Castro e Rowe senza le coppe da giocare?