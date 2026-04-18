Cor Sport – Serve un restyling: difesa e attacco da rinforzare

Il sette a uno totale tra Aston Villa e Bologna ha segnato un solco profondo tra il livello del campionato inglese e quello italiano. Va anche detto che il Bologna ha avuto diverse assenze pesanti, ma probabilmente in estate servirà un restyling, soprattutto difensivo.

Un Bologna senza Lucumi e Skorupski è crollato sotto i colpi del talento inglese: Italiano non può fare a meno a dei due. Il problema è che il futuro dei due è incerto, dato che il portiere è stato fermato in stagione da due lunghi infortuni e il colombiano, vista la scadenza al 2027, verrà probabilmente ceduto. I sostituti non si sono dimostrati totalmente all'altezza e il numero di gol subiti è salito vertiginosamente. Occhio anche all'attacco, dove manca una alternativa a Santiago Castro viste le continue difficoltà di Thijs Dallinga. In sintesi, il triplice fischio del Villa Park potrebbe aver sancito anche la fine di un ciclo e fatto capire a tutti che per tornare in Europa serviranno profondi cambiamenti.