Cor Sport – Un finale da Bologna: operazione Conference

Sei match da non fallire per provare ad agganciare l'Atalanta, contro cui si giocherà anche lo scontro diretto a fine campionato. Operazione Conference titola il quotidiano: l'unico obiettivo resta riprendere la Dea e sperare che il settimo posto dia uno sbocco in Europa. Si parte domani contro la Juventus di Spalletti, che è in lotta per il quarto posto e può approfittare del passo falso del Como contro il Sassuolo. E' una missione difficile anche questa, ma per Claudio Beneforti 'inferiore rispetto all’impresa che sarebbe servita al Villa Park di Birmingham'. Affinché il settimo posto dia la Conference bisogna sperare che una delle prime sei vinca la Coppa Italia (che dà accesso all'Europa League). Le semifinali di ritorno sono Atalanta-Lazio e Inter-Como.