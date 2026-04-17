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Le ultime su Yildiz in vista di Juventus-Bologna

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Yildiz ancora in dubbio in vista della gara di domenica contro il Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Come riportato da TuttoJuve, l’attaccante turco è in dubbio per la gara di domenica contro il Bologna.

Negli ultimi giorni, Kenan Yildiz ha riportato un'infiammazione al ginocchio sinistro e, per non rischiare di peggiorare la situazione, Spalletti e lo staff medico stanno valutando come affrontarla nel migliore dei modi.

L’ipotesi più concreta, infatti, è quella di una gestione controllata: il 10 bianconero, in ballottaggio con David, potrebbe partire dalla panchina o giocare solo uno spezzone contro il Bologna. Non va dimenticato che, oltre la condizione fisica, c'è il calendario: con la trasferta di San Siro alle porte, la gestione delle energie in casa Juve diventa fondamentale per raggiungere l'obiettivo Champions.

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