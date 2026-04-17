Come riportato da TuttoJuve, l’attaccante turco è in dubbio per la gara di domenica contro il Bologna.
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Le ultime su Yildiz in vista di Juventus-Bologna
Yildiz ancora in dubbio in vista della gara di domenica contro il Bologna
Negli ultimi giorni, Kenan Yildiz ha riportato un'infiammazione al ginocchio sinistro e, per non rischiare di peggiorare la situazione, Spalletti e lo staff medico stanno valutando come affrontarla nel migliore dei modi.
L’ipotesi più concreta, infatti, è quella di una gestione controllata: il 10 bianconero, in ballottaggio con David, potrebbe partire dalla panchina o giocare solo uno spezzone contro il Bologna. Non va dimenticato che, oltre la condizione fisica, c'è il calendario: con la trasferta di San Siro alle porte, la gestione delle energie in casa Juve diventa fondamentale per raggiungere l'obiettivo Champions.
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