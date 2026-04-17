DI MATTEO MESSEROTTI
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Il ‘fattore Lucumì’ colpisce ancora: senza il colombiano la difesa rossoblù crolla
Il "fattore Lucumì" non è più soltanto una sensazione tattica, ma una sentenza statistica che ha pesantemente condizionato la stagione del Bologna tra Serie A ed Europa League. I numeri raccolti finora raccontano la storia di una squadra che cambia drasticamente volto a seconda della presenza o meno del suo leader difensivo, evidenziando una dipendenza che rischia di diventare il vero limite strutturale della formazione di Italiano.
Nelle 33 partite in cui Jhon Lucumì è stato regolarmente al suo posto a guidare il reparto, la difesa rossoblù ha mostrato una buona solidità, incassando esattamente 30 reti. Questa media di 0,9 gol subiti a partita testimonia un Bologna che rischia di prendere un gol ma che non va quasi mai oltre il subire più di una rete. Con lui in campo, il sistema difensivo sembra muoversi con un certo sincronismo, limitando al minimo le sbavature individuali.
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