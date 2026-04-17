Ravaglia: ennesima prestazione da ‘Odi et amo’, stagione insufficiente

Nonostante una difesa che raramente gli semplifica il compito, la stagione di Federico Ravaglia sta assumendo contorni decisamente complicati. Il portiere classe 1999, chiamato a difendere la porta rossoblù per ben 23 gare a causa dei ripetuti infortuni di Skorupski , ha finora incassato 41 reti.

Questa media, che sfiora i due gol subiti a partita, impone una riflessione profonda: per Ravaglia il lavoro e l'impegno quotidiano non sono più solo un dovere, ma l'unica strada percorribile per dimostrare di poter ancora vestire la maglia da titolare. Fino a una settimana fa i numeri apparivano meno impietosi, ma i sette gol incassati nel doppio confronto con l'Aston Villa hanno cambiato drasticamente la prospettiva.