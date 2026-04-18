Gazzetta – Italiano tentenna: senza Europa…

Intanto, si parte dalla situazione. Italiano ha ancora un anno di contratto fino al 2027, ma recentemente i rumors lo hanno accostato già a diverse squadre e lui, prima di Birmingham, era stato profetico 'non giudicate due anni in base al risultato di una partita'. Il sette a uno totale ha espresso tutta la differenza tra la Premier e la Serie A e ora il Bologna rischia di non giocare le coppe il prossimo anno dato che è ottavo in classifica, un fattore che potrebbe far vacillare il tecnico. Il club vuole proseguire e onorare il contratto, ma il mercato si muove e in più in estate tra cessioni e addii di giocatori verso la scadenza del contratto ci sarà un corposo restyling della squadra. Tutti temi che la società affronterà con l'allenatore che a Firenze arrivò fino alla fine del contratto