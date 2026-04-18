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Carlino – I dubbi dopo il Villa Park: le variabili sul futuro di Italiano

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Quale sarà il futuro del Bologna si chiede il Carlino
Redazione TuttoBolognaWeb

Cosa succederà adesso dopo la sconfitta e l'eliminazione di giovedì per mano dell'Aston Villa? E' la domanda che si pone il Resto del Carlino anche in relazione al futuro di mister Vincenzo Italiano.

Ogni scenario è possibile, scrive Gianmarco Marchini, e sicuramente avrà un peso la strada che sceglierà il Bologna in caso di probabile mancata qualificazione europea. Senza le coppe ci si potrebbe appoggiare al mister, a cui chiedere un immediato rientro in campo internazionale, ma rischia di essere il cane che si morde la coda senza i ricavi europei su cui fare affidamento: i conti economici saranno diversi. Italiano, inevitabilmente, si chiederà quanti e quali giocatori verranno sacrificati. Intanto, divampa il mercato e potrebbero cambiare panchina Napoli, Milan e Roma, guarda caso tre club che in passato avevano già cercato Italiano. Come andrà a finire?

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