Carlino – I dubbi dopo il Villa Park: le variabili sul futuro di Italiano

Ogni scenario è possibile, scrive Gianmarco Marchini, e sicuramente avrà un peso la strada che sceglierà il Bologna in caso di probabile mancata qualificazione europea. Senza le coppe ci si potrebbe appoggiare al mister, a cui chiedere un immediato rientro in campo internazionale, ma rischia di essere il cane che si morde la coda senza i ricavi europei su cui fare affidamento: i conti economici saranno diversi. Italiano, inevitabilmente, si chiederà quanti e quali giocatori verranno sacrificati. Intanto, divampa il mercato e potrebbero cambiare panchina Napoli, Milan e Roma, guarda caso tre club che in passato avevano già cercato Italiano. Come andrà a finire?