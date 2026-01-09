Vincenzo Italiano medita qualche cambiamento in vista di Como-Bologna di domani pomeriggio alle 15 in quel di Sinigaglia. Rispetto all'Atalanta potrebbe esserci un cambio per reparto.
Verso Como-Bologna, Italiano pensa a un cambio per reparto
Le indicazioni di formazione alla vigilia di Como-Bologna
Al centro della difesa dovrebbe tornare Jhon Lucumi, probabilmente in coppia con Heggem, con i ritorni di Holm e Lykogiannis in fascia. Dubbi in mezzo, Freuler punta alla conferma, ma Pobega si candida a rientrare tra i titolari per fornire gamba e dinamismo. In attacco, pronto a tornare Santi Castro dopo la brutta partita di Dallinga con la Dea, con Odgaard alle spalle, mentre sulle fasce Orsolini, Cambiaghi, Dominguez e Rowe si giocano le due maglie da titolare.
