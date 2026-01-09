Verso Como-Bologna, Italiano pensa a un cambio per reparto

Tutto Bologna Web
Le indicazioni di formazione alla vigilia di Como-Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Vincenzo Italiano medita qualche cambiamento in vista di Como-Bologna di domani pomeriggio alle 15 in quel di Sinigaglia. Rispetto all'Atalanta potrebbe esserci un cambio per reparto.

Al centro della difesa dovrebbe tornare Jhon Lucumi, probabilmente in coppia con Heggem, con i ritorni di Holm e Lykogiannis in fascia. Dubbi in mezzo, Freuler punta alla conferma, ma Pobega si candida a rientrare tra i titolari per fornire gamba e dinamismo. In attacco, pronto a tornare Santi Castro dopo la brutta partita di Dallinga con la Dea, con Odgaard alle spalle, mentre sulle fasce Orsolini, Cambiaghi, Dominguez e Rowe si giocano le due maglie da titolare.

 

