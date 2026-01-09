Mercato – Il Bologna blocca tutto: segnale di compattezza

Il mercato del Bologna si ferma. Non che fino ad ora avesse preso il volo, ma ogni valutazione in entrata e in uscita è stata sospesa per qualche giorno. Segnale di compattezza da parte della dirigenza nel momento difficoltà.

Come riporta il Resto del Carlino, dunque, niente cessione di Giovanni Fabbian, con un no all'offerta della Lazio da 12 milioni, e stoppato pure il sondaggio della Fiorentina nelle ultime ore, che aveva messo sul piatto il nome di Fazzini. Anche su Benjamin Dominguez è stato fermato tutto. L'infortunio di Federico Bernardeschi impone una riflessione sulle rotazioni, e i tempi di recupero del numero dieci impatteranno anche sulle decisioni riguardanti l'argentino, cercato da River, Lione e Fiorentina. Solo se a fine mese Bernardeschi dovesse rientrare, il Bologna potrebbe riconsiderare l'eventuale cessione di Dominguez.