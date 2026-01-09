Mercato – Il Bologna blocca tutto: segnale di compattezza

Il mercato del Bologna si ferma. Non che fino ad ora avesse preso il volo, ma ogni valutazione in entrata e in uscita è stata sospesa per qualche giorno. Segnale di compattezza da parte della dirigenza nel momento difficoltà.
Il punto sul mercato: il Bologna blocca ogni discorso
Come riporta il Resto del Carlino, dunque, niente cessione di Giovanni Fabbian, con un no all'offerta della Lazio da 12 milioni, e stoppato pure il sondaggio della Fiorentina nelle ultime ore, che aveva messo sul piatto il nome di Fazzini. Anche su Benjamin Dominguez è stato fermato tutto. L'infortunio di Federico Bernardeschi impone una riflessione sulle rotazioni, e i tempi di recupero del numero dieci impatteranno anche sulle decisioni riguardanti l'argentino, cercato da River, Lione e Fiorentina. Solo se a fine mese Bernardeschi dovesse rientrare, il Bologna potrebbe riconsiderare l'eventuale cessione di Dominguez.
