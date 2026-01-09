Nonostante la seconda sconfitta consecutiva, nonostante un periodo di crisi che dura da un po', l'entusiasmo e il sostegno nei confronti del Bologna non mancherà.
A Como sarà esodo: mille rossoblù a sostenere il Bologna
Previsti mille rossoblù domani a Como
E' infatti previsto un corposo esodo domani al Sinigaglia per la sfida al Como di Fabregas, che potrebbe addirittura allungare a più dieci in classifica. La striscia positiva dei lariani fa il pari con quella negativa dei rossoblù, sorpassati e staccati nelle ultime sei giornate che hanno visto il Bologna conquistare solo due punti sui diciotto a disposizione. Insomma, il trend sembrerebbe condannare i felsinei nel match di domani, ma questo non ha fermato l'entusiasmo del tifo, che sarà presente in massa al Sinigaglia. Sono infatti attesi mille tifosi del Bologna al seguito.
