Carlino – Bologna vietato cadere: a Como va riaccesa la scintilla

La fiducia della società in Vincenzo Italiano resta ufficialmente salda, ma l'evidenza dei fatti impone una riflessione profonda: a Bologna, oggi, la parola più ricorrente è una sola, ovvero "crisi". Il dato che genera maggiore allarme riguarda il rendimento interno: tre sconfitte consecutive al Dall'Ara nell'ultimo mese contro Cremonese, Juventus e Atalanta. Questo crollo fa ancora più paura se si pensa che, in tutto il resto del 2025, i rossoblù avevano perso tra le mura amiche una sola volta, contro il Genoa nella passata stagione. Davanti a un’involuzione simile, la giornata di ieri è stata dedicata a colloqui intensi per analizzare il problema e trovare risposte immediate. Non si è trattato di un processo ai singoli, quanto di un confronto collettivo sull'atteggiamento: sembra infatti essersi spento quel "fuoco" agonistico che per lungo tempo ha rappresentato il marchio di fabbrica del club.