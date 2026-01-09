Carlino – Il Bologna al bivio: tra crisi e ombre di fine ciclo

Il Bologna sta attraversando uno dei momenti più delicati della sua storia recente, una crisi profonda che interroga l'intero ambiente rossoblù su cosa sia accaduto a quella squadra capace, fino a novembre, di stupire per qualità e pressing. A rendere il clima ancora più incerto è la situazione legata ad alcuni pilastri della squadra, i cui rinnovi o addii potrebbero segnare la fine di un ciclo straordinario. Lucumí, con il contratto in scadenza nel 2027, non sembra intenzionato a rinnovare, attirando l'interesse di top club come il Manchester City. Parallelamente, figure chiave come Freuler e Orsolini vivono una fase di stallo: lo svizzero non ha ancora accettato la proposta di rinnovo biennale, mentre per Orsolini, nonostante il rifiuto alle ricche offerte arabe in estate, il rinnovo non è ancora arrivato. Questi ritardi alimentano il dubbio che molti calciatori possano essere distratti da pensieri di addio, avvertendo la sensazione di un finale di storia imminente.