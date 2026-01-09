Arbitro di Como-Bologna, c’è una vecchia conoscenza

Sono stati designati gli arbitri della ventesima giornata di Serie A e per Como-Bologna ci sarà una vecchia conoscenza rossoblù.

Il designatore Rocchi ha scelto Rosario Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Berti e Scarpa e dal quarto ufficiale Di Marco. Al Var ci saranno Mazzoleni e Marini. Sono 17 i precedenti del Bologna con 6 vittorie rossoblù, 5 pareggi e 6 sconfitte. Ultimo precedente Bologna-Pisa 4-0 dell'ottobre scorso. Sette i precedenti con il Como con un bilancio di una vittoria lariana, cinque pareggi e una sconfitta. Ultimo precedente Verona-Como 1-1 del 18 maggio 2025.