Sono giorni di prove tattiche per Vincenzo Italiano, che proverà a riportare il Bologna alla vittoria domenica a ora di pranzo contro il Cagliari di Fabio Pisacane.
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Verso Bologna-Cagliari. Rowe e Cambiaghi out, ipotesi Zortea?
Le indicazioni per domenica senza Rowe e Cambiaghi
La brutta notizia è relativa agli infortuni di Rowe e Cambiaghi, con situazioni diverse. L'inglese potrebbe anche tentare un recupero lampo, in una fase di stagione che può essere decisiva anche per una convocazione al mondiale. Nel caso non ce la facesse, le alternative a sinistra, senza Cambiaghi, rimangono poche. Ci sarebbe Benja Dominguez, oppure un adattamento di Jens Odgaard, finanche un impiego di Federico Bernardeschi da poco rientrato. Oppure, come riporta il Carlino, l'avanzamento di Nadir Zortea che già al Cagliari l'anno scorso ha agito in una posizione più offensiva rispetto a quella di terzino destro.
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