Bologna-Cagliari sono già 28mila i presenti. Saputo: “Grazie a tutti i tifosi”

“I nostri tifosi ci hanno seguito in ogni occasione durante tutta la stagione, in casa e in trasferta, in Italia e in Europa”, dichiara il Presidente Joey Saputo a bolognafc.it, “ed è bello sapere che anche domenica lo stadio sarà gremito per sostenere la squadra in questo finale di campionato. La vicinanza del nostro pubblico è un motivo di orgoglio per noi e io desidero ringraziare di cuore i nostri tifosi, a nome di tutto il Bologna”.