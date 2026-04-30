Anche per Bologna-Cagliari, quartultima di campionato in programma domenica alle 12.30, lo stadio Dall’Ara si presenterà affollato in ogni settore: sono già oltre 28mila gli spettatori previsti, sommando abbonamenti e biglietti venduti.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Bologna-Cagliari sono già 28mila i presenti. Saputo: “Grazie a tutti i tifosi”
news
Bologna-Cagliari sono già 28mila i presenti. Saputo: “Grazie a tutti i tifosi”
Il presidente ringrazia il tifo per il supporto lungo tutta la stagione
“I nostri tifosi ci hanno seguito in ogni occasione durante tutta la stagione, in casa e in trasferta, in Italia e in Europa”, dichiara il Presidente Joey Saputo a bolognafc.it, “ed è bello sapere che anche domenica lo stadio sarà gremito per sostenere la squadra in questo finale di campionato. La vicinanza del nostro pubblico è un motivo di orgoglio per noi e io desidero ringraziare di cuore i nostri tifosi, a nome di tutto il Bologna”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA