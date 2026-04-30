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Cor Sport – Pessina carica, con il Cagliari sfida Ravaglia

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Italiano riflette sulla scelta del portiere per domenica, questa l'analisi del Corriere dello Sport
Redazione TuttoBolognaWeb

Massimo Pessina lancia la sfida a Federico Ravaglia. In porta contro il Cagliari potrebbe esserci lui, Italiano sta seriamente pensando all'alternanza.

Dopo il filotto di partite giocato da Ravaglia con il Cagliari potrebbe arrivare l'ora di Pessina. Il portiere classe 2007 vanta fino ad ora 180 minuti in Serie A con due porte inviolate su due partite disputate. In attesa del ritorno di Skorupski, Pessina inizia a preparare i guanti per domenica. Dall'altra parte, Ravaglia ha condito la sua stagione, vissuta sostanzialmente da primo portiere visti i due infortuni di Lukasz, con qualche errore di troppo, motivo per il quale il giovane Pessina potrebbe giocarsi le sue chance in questo finale di stagione.

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