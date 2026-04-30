Carlino – Emergenza, compagna di viaggio: quota 30 infortuni raggiunta

Si fermano anche Rowe e Cambiaghi: il conto degli infortuni sale a quota 31. Il Bologna è sulle gambe e si vede. Le 52 partite disputate fino ad ora in stagione fanno della squadra di Italiano quella con più minuti nelle gambe fino a questo momento tra le squadre di Serie A.

Tuttavia, gli infortuni non sono una novità. Questa situazione di emergenza ha accompagnato i rossoblù dalla prima giornata, dall'infortunio di Immobile all'Olimpico, da lì in poi mai una giornata al completo. Gli infortuni di Rowe e Cambiaghi vanno ad aggiungersi a quello di Joao Mario, di Dallinga e di Skorupski anche se gli ultimi due proveranno a tornare in gruppo la prossima settimana. Questa è solo la chiusura di una lunga lista di indisponibilità di cui prima o poi han fatto parte tutti, sia portieri, che difensori che centrocampisti o attaccanti. Su questi problemi il Bologna dovrà provare a finire la stagione nella maniera migliore possibile, nonostante tutte le difficoltà.