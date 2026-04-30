Cor Bo – Il Bologna perde i pezzi: Rowe e Cambiaghi k.o.

I problemi dei due esterni rossoblù, tuttavia, sembrerebbero avere entità diverse: l'inglese ha subito uno stiramento al quadricipite della coscia destra mentre per Cambiaghi si teme una lesione che chiuderebbe la sua stagione. Sarà difficile rivedere Rowe col Cagliari, la speranza di mister Italiano è di riaverlo a disposizione per la trasferta di Napoli. Al contrario, Dominguez è rientrato dopo tre settimane di stop, proprio lui potrebbe avere una chance dal primo minuto domenica. Il Cagliari potrebbe essere un'occasione di ripartenza per lui, una partita per mettersi in mostra in questo finale di campionato. Purtroppo gli infortuni hanno caratterizzato buona parte di stagione del Bologna: gran parte dei giocatori, anche se non per periodi lunghi, son rimasti a turno fermi ai box.