In questi giorni l'impressione è che Thijs Dallinga sia più fuori che dentro al progetto del Bologna. Proprio per questo motivo la dirigenza rossoblù si inizia a guardare intorno per la prossima estate. Gli occhi non sono solo su Lorenzo Lucca.
tuttobolognaweb news Gazzetta – Bologna, non solo Lucca per l’attacco: idea Espì. Mentre Dallinga…
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Gazzetta – Bologna, non solo Lucca per l’attacco: idea Espì. Mentre Dallinga…
Dallinga verso l'addio. Il Bologna pensa al gigante del Levante Carlo Espì. Questo il commento di Gazzetta
Sembra che la dirigenza abbia messo gli occhi su Carlo Espì Escrihuela, classe 2005 del Levante, valutato 5-6 milioni di euro dal club iberico. Per quanto riguarda Lorenzo Lucca, invece, l'attaccante ex-Udinese non dovrebbe essere riscattato dal Nottingham Forest, ci si aspetta quindi un tentativo estivo da parte dei rossoblù. Tornando su Carlo Espì: l'attaccante ha già molti osservatori su di sé, gli 8 gol in Liga hanno fatto sì che il suo nome finisse sulla bocca di tanti. A centrocampo spunta il nome di Joseph Liteta, baby centrocampista del Cagliari, tuttavia, prima di fare i conti va definita la situazione rinnovi.
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