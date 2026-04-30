Cor Sport – Troppi infortuni ora sono un caso

Out Cambiaghi e Rowe iniziano ad esserci i primi dubbi su preparazione e motivazione, questo il commento del Corriere dello Sport

Negli ultimi due giorni si sono fermati Jonathan Rowe e Nicolò Cambiaghi . Sorge, quindi, spontaneo domandarsi da dove arrivino tutti questi infortuni. Dopo il doppio impegno di Europa League la squadra di Italiano sembra molto più stanca.

L'inglese dovrebbe tornare disponibile per il Napoli, mentre per Cambiaghi potrebbe essere finita la stagione. Per quanto riguarda Rowe qualcuno ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno, pensando che l'inglese non venisse ceduto per via del guaio muscolare. Tuttavia, quest'ultima è una condizione abbastanza infondata. Intanto, oggi potrebbe tornare a disposizione Dallinga dopo aver smaltito la tendinite. Inoltre, starebbe puntando al rientro anche Skorupski, mentre per Joao Mario sono attese notizie.