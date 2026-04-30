Negli ultimi due giorni si sono fermati Jonathan Rowe e Nicolò Cambiaghi. Sorge, quindi, spontaneo domandarsi da dove arrivino tutti questi infortuni. Dopo il doppio impegno di Europa League la squadra di Italiano sembra molto più stanca.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Cor Sport – Troppi infortuni ora sono un caso
news
Cor Sport – Troppi infortuni ora sono un caso
Out Cambiaghi e Rowe iniziano ad esserci i primi dubbi su preparazione e motivazione, questo il commento del Corriere dello Sport
L'inglese dovrebbe tornare disponibile per il Napoli, mentre per Cambiaghi potrebbe essere finita la stagione. Per quanto riguarda Rowe qualcuno ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno, pensando che l'inglese non venisse ceduto per via del guaio muscolare. Tuttavia, quest'ultima è una condizione abbastanza infondata. Intanto, oggi potrebbe tornare a disposizione Dallinga dopo aver smaltito la tendinite. Inoltre, starebbe puntando al rientro anche Skorupski, mentre per Joao Mario sono attese notizie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA