Cor Sport – Le condizioni di Italiano per rimanere a Bologna

Il Corriere dello Sport Stadio anche questa mattina si sofferma soprattutto sul futuro del tecnico rossoblù Vincenzo Italiano. L'allenatore del Bologna pone alcune condizioni per restare sotto le Due Torri, partendo dalla costruzione di una rosa forte. 'Bologna, ascolta Italiano' scrive Stadio, Vincenzo chiede a Saputo e Fenucci di non abbassare il livello tecnico e pone alcune condizioni sulla competitività della squadra. Italiano vuole tornare in Europa il prima possibile e sarebbe disposto a restare il prossimo anno senza coppe, ma vuole una rosa per qualificarsi il più presto possibile: insomma serve mantenere l'asticella molto alta