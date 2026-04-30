De Silvestri, rinnovo o ritiro? Il sindaco di fronte alla scelta

Un anno fa arrivò il rinnovo di contratto per una stagione, la voglia di giocare era ancora tanta e non era arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo, infatti Lollo collezionato altre 10 presenze, di cui 4 da titolare, superando le 100 presenze in maglia Bologna (124) e giungendo alla sua sesta stagione in rossoblù. In nessun'altra squadra ha militato così tanto. Ora che è arrivata la primavera e si inizia a pianificare la prossima stagione, anche De Silvestri dovrà incontrarsi con il club per decidere il da farsi. Secondo Stadio, qualora il sindaco dovesse decidere di smettere, ci sarebbe la possibilità di rimanere nel Bologna con un altro ruolo.