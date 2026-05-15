Verso Bergamo, altra chance per Pessina: ballottaggio a tre

Con Pessina in porta il Bologna non ha mai perso, tre vittorie e un pari, e Vincenzo Italiano pensa di confermarlo anche domenica contro l'Atalanta, dove il Bologna dovrà difendere l'ottavo posto e, chissà, provare ad assaltare il settimo con una vittoria con tre gol di scarto per ribaltare lo 0-2 dell'andata. Davanti a Pes, come riporta il Cor Sport, è emergenza viste le assenze di Casale e Vitik per infortunio e di Lucumi per squalifica, così toccherà alla coppia norvegese Helland-Heggem, mentre in fascia spazio a Miranda e Mario. A centrocampo sembrano sicuri del posto Ferguson e Freuler, mentre Sohm, Moro e Pobega si giocano l'altra maglia da titolare. In avanti dovrebbe tornare Rowe dopo la rovesciata di Napoli, con Castro centravanti e Bernardeschi a destra.